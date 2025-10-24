La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,04 %

Buenos Aires, 24 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un alza del 1,04 %, hasta 2.076.858,58 unidades, en la última rueda antes de las elecciones legislativas del próximo domingo.