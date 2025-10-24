La Bolsa de Londres sube un 0,70 % y cierra la semana con dos días seguidos de récords

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 67,05 puntos, hasta los 9.645,32 enteros, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- subió un 0,75 %, o 167,61 puntos, hasta los 22.529,02.
El banco Natwest fue el valor mejor parado al finalizar la jornada, con una subida del 4,91 %, seguido del grupo financiero London Exchange, que sumó un 4,81 %, y de la cadena de supermercados Tesco, que ganó un 2,20 %.
Por el contrario, las peor paradas fueron la energética y siderúrgica Metlen Energy & Metals, que perdió un 5,20 %, junto a la farmacéutica GSK, que retrocedió un 1,61 %, y la operadora Airtel Africa, que cedió un 1,04 %.