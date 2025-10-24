La Bolsa de Londres sube un 0,70 % y cierra la semana con dos días seguidos de récords

Londres, 24 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,70 % y cerró la semana con un nuevo récord al cierre, la segunda jornada consecutiva que supera su techo, con las compañías del sector financiero como las principales beneficiadas.