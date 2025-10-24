La Bolsa de Milán cierra la semana con una subida del 0,25 %

Roma, 24 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB creció un 0,25 % hasta los 42.486,67 puntos, tras conocerse los datos de inflación en Estados Unidos y la evolución de las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.