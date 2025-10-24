La Bolsa española logra un nuevo máximo anual al subir el 0,44 % tras IPC de EE.UU.

El principal indicador del parqué español, el IBEX 35, ganó 69,3 puntos, ese 0,44 %, hasta 15.861,5 puntos, nuevo máximo de este ejercicio y precio desconocido desde diciembre de 2007. En su segunda semana consecutiva al alza ganó el 1,61 % y en el año acumula una subida del 36,8 %.

De los grandes valores destacó la subida del 1,89 % del gigante textil Inditex (segunda mayor del IBEX), mientras que la petrolera Repsol ganó el 1,18 % e Iberdrola el 0,53 %. Bajaron el grupo financiero BBVA, el 0,35 % (quinto puesto por pérdidas de ese índice), Telefónica el 0,31 % y Banco Santander el 0,27 %.

La Bolsa española registró un nuevo récord anual con la ayuda de la subida del 1,1 % durante la mañana en Wall, Street después de que cayera una décima la inflación subyacente y se asentaran las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos. El petróleo Brent se negociaba a 66,62 dólares con una subida del 0,95 %.