La cantante Aitana amplia su gira 'Cuarto azul World Tour' con siete nuevos conciertos

Aitana (Barcelona, 1999) continúa su ascenso hacia la cima del pop internacional y anuncia siete nuevas citas en España, dentro de una gira internacional que comenzará el 14 de marzo en Buenos Aires en el marco del Festival Lollapalooza.

El 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo se trasladará a España, donde tiene previstos más de una veintena de actuaciones a lo largo de toda la geografía desde mayo a septiembre, coincidiendo con el verano en ese país.

En octubre regresará a Latinoamérica para estar nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, y el 31 en Querétaro.

En noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla y el 6 en Ciudad de México.