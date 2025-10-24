La Fundación Booker lanza un nuevo premio infantil que otorgará 57.000 euros al ganador

Este reconocimiento premiará la mejor ficción contemporánea para niños de ocho a doce años, que sea escrita y traducida al inglés y publicada en el Reino Unido o Irlanda, explicó la institución en un comunicado.

El objetivo del premio, que se organizará conjuntamente con la Fundación benéfica AKO, es "atraer y fomentar el desarrollo de una nueva generación de lectores, reconociendo y promoviendo la mejor ficción infantil de autores de todo el mundo".

Las obras nominadas desde la primera convocatoria, que se hará el próximo año, se unirán a los casi 700 libros de la biblioteca Booker.

La Fundación AKO se comprometió a financiar el premio durante sus tres primeros años, mientras que los otros galardones de la Fundación Booker, el Premio Booker y el Premio Booker Internacional, están cubiertos por donantes filantrópicos.

El galardón se abrirá a las editoriales en la primavera de 2026, mientras que la lista de los ocho libros preseleccionados se anunciará a finales de noviembre de 2026, y el ganador se revelará en un evento en febrero de 2027.

El período para poder acceder al premio de 2027 es a partir del 1 de noviembre de 2025 y hasta el 31 de octubre de 2026.

Los autores preseleccionados recibirán 2.500 libras (2.870 euros), y el premio está abierto a autores de todo el mundo, tanto para libros escritos originalmente en inglés como para aquellos traducidos.

"Su objetivo es ser varias cosas a la vez: un premio que promoverá futuros clásicos escritos para niños; una intervención social diseñada para inspirar a más jóvenes a leer; y una semilla de la que esperamos que crezcan futuras generaciones de lectores de por vida", dijo Gaby Wood, directora ejecutiva de la Fundación Booker.