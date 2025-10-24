La India advierte que no hace tratos "a punta de pistola" en plenas negociaciones con EEUU

"No hacemos tratos con prisas, ni con plazos límites ni a punta de pistola (...) La India mira a largo plazo y nunca toma decisiones apresuradas ni bajo la presión del momento", dijo Goyal en una mesa redonda durante la conferencia Berlin Global Dialogue, en la capital alemana.

El ministro de Comercio añadió que Nueva Delhi ya ha aceptado la imposición de aranceles en el contexto comercial global, marcado por la agresiva política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en agosto impuso gravámenes del 50 % a productos indios como castigo por la compra de petróleo ruso por parte de la India.

En la última semana, Trump ha dicho que el primer ministro de la India, Narendra Modi, le ha asegurado que Nueva Delhi reducirá la cantidad de crudo que compra a Rusia y que "quiere ver terminar la guerra entre Rusia y Ucrania".

Modi y Trump conversaron el pasado 22 de octubre. Ese mismo día, el diario económico Mint, citando múltiples fuentes vinculadas a las negociaciones, indicó que la India y Estados Unidos se encuentran en una fase "avanzada" para alcanzar un acuerdo que rebajaría los aranceles estadounidenses a productos indios, que pasarían del 50 % a un rango entre el 15 % y el 16 %.

No obstante, Goyal reafirmó este viernes la disposición de la India a explorar nuevos mercados.

"Estamos mirando hacia mercados más nuevos y estamos viendo un impulso de demanda más fuerte dentro de la economía india, así que tenemos una estructura muy resistente", dijo el ministro.

En julio, la India y el Reino Unido rubricaron un cuantioso acuerdo comercial. Además, Nueva Delhi ha intensificado en los últimos meses sus conversaciones con posibles socios como la Unión Europea (UE), Japón o Catar.