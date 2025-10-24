La Justicia de Turquía confirma como válida la elección del líder del partido opositor CHP

La formación socialdemócrata, principal rival del gobernante partido islamista AKP, se libra así de una complicada reorganización interna tras haber sido acusada de compra de votos y de transferencia de delegados en su Congreso Ordinario de hace dos años.

En ese encuentro, Özel fue elegido como nuevo líder del CHP en sustitución de Kemal Kilicdaroglu, quien había perdido ese mismo año las elecciones presidenciales contra el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan.

En el juicio, la acusación alegó que el ahora destituido y encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, habría interferido en las elecciones internas del partido.

El edil, considerado el principal rival de Erdogan en las próximas elecciones presidenciales, fue detenido en marzo pasado bajo acusaciones de corrupción.

La acusación, que aún puede recurrir la sentencia anunciada hoy, exigía declarar el congreso del CHP como inválido y colocar a Kilicdaroglu nuevamente como líder del partido en lugar de Özel.

Desde ganar las elecciones locales de Turquía en marzo de 2024 y tras la reelección de Imamoglu como alcalde de Estambul ese mismo año, el CHP se vio expuesto a una serie de operaciones policiales y judiciales en su contra.

Quince alcaldes del CHP han sido detenidos, doce de ellos en la provincia de Estambul.

Según Özel, se trata de un intento del gobierno de "eliminar a través del poder judicial al partido que está preparado para ganar las próximas elecciones y la presidencia", calificándolo de "golpe contra la oposición", algo que el Gobierno rechaza alegando la independencia de la Justicia turca.

Poco antes de conocer la sentencia de hoy, la policía detuvo a un conocido periodista, el director del canal opositor TELE1, Merdan Yanardag, en relación con un supuesto caso de espionaje, que podría salpicar también a Imamoglu.

Seyit Torun, actual diputado y antiguo vicepresidente del CHP, dijo hoy a EFE en Ankara que "mientras un caso se acercaba a su conclusión, se abrió otro para impedir que el partido se concentre en la verdadera agenda del país y avance hacia el poder. Erdogan quiere ir a unas elecciones sin rivales".

Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de Turquía deberían celebrarse en 2028, aunque, según la Constitución, Erdogan necesita adelantarlas para poder presentarse nuevamente como candidato a la jefatura del Estado.