La nobel de Química Charpentier defiende la inversión en ciencia y el apoyo a los jóvenes

Salamanca (España), 24 oct (EFE).- La premio nobel de Química 2020 Emmanuelle Charpentier defendió este viernes la inversión en ciencia y el apoyo a los jóvenes creadores, durante su investidura como doctora 'honoris causa' por la española Universidad de Salamanca.