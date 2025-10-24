La ONU responde a Rubio que UNRWA "no está vinculada a Hamás" y "seguirá ayudando" en Gaza

El portavoz, Farhan Haq, respondía así al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien aseguró este viernes que la agencia de la ONU es "subsidiaria de Hamás" y que no desempeñará "ningún papel" en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego.

"La UNRWA es la columna vertebral de nuestras operaciones humanitarias en Gaza. Había un pequeño número de miembros del personal de la UNRWA con vínculos creíbles con Hamás, y hemos gestionado la situación y despedido a esas personas. En otros casos, no se encontró ningún vínculo, o no se aportaron pruebas que respaldaran las acusaciones", señaló hoy Haq en una rueda de prensa.

Asimismo, afirmó que la UNRWA, al igual que el resto del sistema de la ONU, está "trabajando en este momento sobre el terreno para ayudar a la población de Gaza" y que "seguirá haciéndolo".

Rubio, que se encuentra en Israel para evaluar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás, diseñado por el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "la UNWRA no jugará ningún papel" en el acuerdo de paz, tras ser preguntado si la agencia de la ONU o Hamás participarán en el reparto de ayuda en la Franja.

El secretario de Estado afirmó que la agencia es "subsidiaria de Hamás", según las acusaciones del Gobierno israelí, desmentidas este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que considera que Israel no ha probado sus alegaciones de que empleados de la UNRWA son miembros del grupo islamista.

Por ello, la CIJ instó a Israel a que acepte y facilite la entrada de ayuda en Gaza a través de la agencia de la ONU.