La RDC firma un acuerdo de cooperación militar con Brasil para reformar su Ejército

Muadiamvita se reunió con su homólogo brasileño, José Múcio Monteiro, en Brasilia y los dos dirigentes rubricaron el pacto "marcando una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países", informó en un comunicado el citado ministerio congoleño, según recogieron a última hora del jueves medios locales.

El acuerdo contempla diferentes aspectos, como la formación especializada de las tropas, la cooperación técnica y la adquisición de equipamiento, programas conjuntos de entrenamiento y ejercicios bilaterales o la cooperación industrial y la transferencia de tecnologías de defensa.

La ceremonia de firma se produjo el miércoles y se enmarca no solo en la voluntad de fortalecer las FARDC del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, sino también en su deseo de impulsar las "alianzas Sur-Sur".

Según el comunicado, Monteiro "elogió la fortaleza de los sólidos lazos de amistad y de respeto mutuo entre la RDC y Brasil, destacando que este acuerdo es la culminación de un largo proceso de intercambios técnicos y diplomáticos entre ambos ministerios".

Por su lado, Muadiamvita expresó la "gratitud" de su Gobierno y su pueblo hacia el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al subrayar que esta firma refleja la voluntad de Tshisekedi de dotar al país africano de un Ejército "moderno, profesional y republicano".

La RDC se enfrenta a diferentes desafíos de seguridad, especialmente en el este del país, sumido en la violencia desde 1998, en un conflicto alimentado por la presencia de milicias y los enfrentamientos con el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU (Monusco).