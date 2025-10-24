Mundo

La representación española 'Pecados y danzantes' optará a Patrimonio Inmaterial de Unesco

Toledo (España), 24 oct (EFE).- El Consejo de Patrimonio Histórico de España, que se celebró en Roma, ha dado luz verde para iniciar el camino para que la representación de los 'Pecados y Danzantes' de la localidad toledana de Camuñas (centro), que tiene lugar en el Corpus Christi, sea incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

Por EFE
24 de octubre de 2025 - 07:50
Lo ha avanzado, en un comunicado, la viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, quien afirmó que aún queda trabajo por hacer y agregó que el Ejecutivo regional va a emplearse "a fondo" para conseguir el máximo reconocimiento" para esta celebración.

La representación de los 'Pecados y danzantes' de Camuñas sitúa sus orígenes en los siglos XVI y XVII, cuando las danzas sirvieron como parte y argumento de los autos sacramentales.

Esta celebración representa la lucha entre el bien, los 'danzantes', y el mal, los 'pecados' y en su celebración se implica toda la localidad.