La representación española 'Pecados y danzantes' optará a Patrimonio Inmaterial de Unesco

Lo ha avanzado, en un comunicado, la viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, quien afirmó que aún queda trabajo por hacer y agregó que el Ejecutivo regional va a emplearse "a fondo" para conseguir el máximo reconocimiento" para esta celebración.

La representación de los 'Pecados y danzantes' de Camuñas sitúa sus orígenes en los siglos XVI y XVII, cuando las danzas sirvieron como parte y argumento de los autos sacramentales.

Esta celebración representa la lucha entre el bien, los 'danzantes', y el mal, los 'pecados' y en su celebración se implica toda la localidad.