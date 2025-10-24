La Unión Europea y Uzbekistán firman un acuerdo reforzado de asociación y cooperación

“Marca una importante profundización de los lazos regionales, elevándolos a un nuevo nivel de cooperación estratégica”, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, declaró que en la cumbre de abril entre la UE y Asia Central en Samarkanda se comprometieron a profundizar las relaciones con los países de esa región.

“Hoy cumplimos ese compromiso reforzando nuestra relación de larga data con Uzbekistán. El Acuerdo de Asociación y Cooperación Reforzada proporciona un marco para que Uzbekistán y la Unión Europea trabajen juntos en beneficio mutuo de nuestros ciudadanos. Es el momento de consolidar una asociación que ya es sólida”, agregó la política alemana.

El acuerdo establece una nueva base jurídica para reforzar el diálogo político y profundizar la cooperación en muchos ámbitos de interés mutuo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre ellas figuran el comercio y la inversión, el desarrollo sostenible y la conectividad, la propiedad intelectual, la investigación y la innovación, la educación, el medio ambiente y el cambio climático, así como el Estado de Derecho, los derechos humanos y la sociedad civil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También refuerza la cooperación en materia de política exterior y de seguridad, que abarca la prevención de conflictos y la gestión de crisis, la reducción de riesgos, la ciberseguridad, la estabilidad regional, el desarme, la no proliferación, el control de armas y el control de las exportaciones, explicó la CE.

Indicó que el acuerdo abre oportunidades de colaboración en nuevos ámbitos, como las materias primas críticas esenciales para la transición ecológica y digital, basándose en el memorando de entendimiento firmado entre la UE y Uzbekistán en 2024.

Además, apoya la mejora de la conectividad regional, entre otras cosas mediante la iniciativa europea de inversiones en todo el mundo Global Gateway y el corredor de transporte transcaspiano.

Con la firma de este acuerdo, la UE y Uzbekistán reafirman su compromiso con los principios y normas del Derecho internacional y con el fortalecimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad mediante un multilateralismo eficaz, indicó el Ejecutivo comunitario.