Las bolsas del Sudeste Asiático cierran la semana con números mixtos

En Bangkok, el SET ganó un 0,89 % o 11,56 puntos, hasta los 1.313,91 enteros.

El STI de Singapur cerró con un 0,13 % o 5,94 unidades al alza, y alcanzó las 4.422,21.

Mientras, el KLCI de Kuala Lumpur avanzó un 0,33 % o 5,27 puntos y el parqué malasio se situó en 1.613,27 enteros.

En el espectro negativo, el selectivo filipino PSEi descendió un 1,09 % o 65,94 unidades, hasta bajar a las 5.988,02 unidades.

Por su parte, el indicador vietnamita VN retrocedió un 0,23 % o 3,88 enteros, y la bolsa de Ho Chi Minh terminó en 1.683,18 puntos.

El índice JCI de la bolsa de Yakarta perdió un 0,03 % o 2,63 unidades y se situó en 8.271,72 puntos.