Las dos candidatas a la presidencia irlandesa votan en una jornada apática

La cadena pública RTE estimaba hacia las 17.30 hora local que la participación en los centros de votación, que abrieron a las 07.00 y cerrarán a las 21.00, se situará por debajo del 44 % registrado en 2018.

La pobre afluencia, sostienen los expertos, podría beneficiar a la candidata del bloque progresista en el Dáil (cámara baja), a quien la mayoría de las encuestas dan una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre su rival.

Humphreys, del conservador Fine Gael (en el poder desde 2011), confiaba, por su parte, en movilizar al electorado de centroderecha con el apoyo del otro gran partido nacional, el Fianna Fáil, con el que comparte gobierno desde 2016.

No obstante, ha sido Connolly, diputada independiente de 68 años, quien ha captado el interés de una parte de la sociedad, que podría usar estos comicios como un castigo al bipartidismo por años de austeridad, la crisis de la vivienda o el coste de la vida.

La realidad es que ni Connolly, más popular entre los más jóvenes, ni Humphreys, de 62 años, han generado gran entusiasmo, tras una campaña en la que casi la mitad del electorado dijo no sentirse representado por aspirante alguna.

La favorita en los sondeos votó hoy en su ciudad de Galway (oeste), en la que fue alcaldesa y destacó por su activismo en diferentes asuntos sociales, tras llegar al colegio nacional Claddagh en bicicleta con uno de sus hijos.

Humphreys, con amplia experiencia en puestos ministeriales, depositó su papeleta en la localidad de Newbliss, en el condado de Monaghan -fronterizo con Irlanda del Norte-, donde creció en el seno de una conocida familia protestante.

Su padre fue miembro de la Orden de Orange (unionista probritánica) y su abuelo rechazó la autonomía de Irlanda cuando toda la la pertenecía aún al Reino Unido. Ella, no obstante, se ha definido como una "irlandesa nacionalista".

En sus últimos mensajes, Connolly ha reiterado que estos comicios ofrecen una "clara elección" entre el poder establecido o una "nueva república", y ha declarado ser, "simplemente, el símbolo de un movimiento" que quiere dar voz a la "paz y la unidad".

Como el presidente saliente, el laborista Michael D. Higgins, quien rompió durante sus dos mandatos la tradicional neutralidad del cargo al discrepar en ocasiones del Gobierno, Connolly ha criticado a Europa y a Estados Unidos por el genocidio en Gaza, la "militarización" de la Unión Europea (UE) y la "retórica belicista" de la OTAN.

Por su parte, Humphreys se ha presentado como la candidata "de centro, pro-europea, pro-empresarial y con sentido común", en contraste con la izquierda radical que, a su juicio, representa su rival, que cuenta con el apoyo del Sinn Féin, brazo político del ya inactivo IRA y líder de la oposición.

También ha destacado que, gracias a su educación presbiteriana en Monaghan, tiene "una comprensión única de las diferentes tradiciones de la isla", en referencia a la nacionalista-proirlandesa y la unionista-probritánica.

Más allá de sus objetivos presidenciales, ambas han hecho frente a varias polémicas durante una campaña de la que, nada más comenzar, se cayó por un escándalo financiero el candidato del Fianna Fáil, la leyenda del fútbol gaélico Jim Gavin.

Algo más de 3,6 millones de personas están hoy llamados para votar durante una jornada de 15 horas, mientras que el recuento comenzará el sábado a las 08.00 horas GMT.

Los primeros resultados y proyecciones se podrían conocer hacia el mediodía del sábado y el ganador se anuncia habitualmente a última hora de esa tarde.