Los argentinos entran en período de reflexión para unos comicios legislativos clave

La veda electoral -como se denomina en Argentina al período de reflexión- rige desde las 8.00 hora local (11.00 GMT) de este viernes y comprende la prohibición de realizar actos proselitistas y difundir anuncios de campaña por los medios masivos de comunicación.

A ello se suma, ya desde el sábado pasado, la prohibición de publicar y difundir encuestas de intención de voto por los medios de comunicación.

La ley electoral argentina veda además, en las horas previas y durante el trascurso de la elección, la venta de bebidas alcohólicas y la realización de espectáculos públicos al aire libre o en recintos cerrados y los eventos teatrales y deportivos.

Todas las restricciones rigen hasta tres horas después de cerrados los centros de votación el domingo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unas 35,9 millones de personas están llamadas a votar para elegir 24 senadores nacionales -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ciudadanos votarán también para elegir a 127 diputados nacionales -la mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos del país.

Los parlamentarios electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre.

Los últimos sondeos difundidos hasta el pasado 18 de octubre marcan un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y el frente peronista Fuerza Patria.

Las encuestas no son unánimes respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo.

En tercera posición aparece el frente Provincias Unidas, liderado por un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar el Frente de Izquierda.

Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia, a finales de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y varias reformas orientas a la desregulación económica.

El oficialismo, minoritario en ambas cámaras del Congreso, busca aumentar su peso parlamentario para poder sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria.

Como particularidad de esta elección, por primera vez se utilizará una boleta (papeleta) única de papel, en la que figuran todas las listas de candidatos.

Los centros de votación abrirán este domingo a las 8:00 hora local (11:00 GMT) y estarán abiertos hasta las 18:00 hora local (21:00 GMT).

La ley electoral establece que los primeros resultados oficiales del escrutinio provisional sean difundidos a partir de las 21:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los que tienen 16 y 17 años o superan los 70.