Los beneficios de la Seguridad Social en EE. UU. subirá un 2,8 % en 2026

Washington, 24 oct (EFE).- Los beneficios de la Seguridad Social estadounidense (SSA, en inglés) crecerán un 2,8 % a partir de enero de 2026, incremento que favorecerá a las 75 millones de personas que dependen de estos ingresos, informó este viernes la agencia tras un atraso de una semana causado por el cierre de Gobierno.