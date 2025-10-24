Los socialistas amenazan con hacer caer el Gobierno Lecornu si no cede en el presupuesto

"Si no hay evolución de aquí al lunes, se terminará", señaló Faure en una entrevista al canal BFMTV en vísperas de que comience el viernes por la tarde el debate en el plenario de la Asamblea Nacional, que va a prolongarse el sábado y retomarse el lunes.

"Exigimos una verdadera corrección y, si no, iremos a las urnas", señaló al referirse al proyecto de presupuestos presentado por el Ejecutivo, que es la base del debate parlamentario.

Sobre sus exigencias, el líder socialista indicó que lo que pretenden es conseguir "entre 15.000 y 20.000 millones (de euros) de ingresos adicionales" con impuestos a las grandes fortunas o a las grandes empresas porque "todo lo que los ricos no paguen, lo tendrá que pagar el resto".

Una de las principales propuestas de los socialistas y de toda la izquierda es la creación de llamado 'impuesto Zucman', que gravaría con un 2 % el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, algo que rechaza el bloque del centro y la derecha que sostiene a Lecornu, pero también la extrema derecha de Marine Le Pen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Faure insistió en que "hay que encontrar márgenes" que eviten aplicar medidas de ajuste contenidas en el proyecto de presupuestos, como la congelación de las pensiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los argumentos que utilizó para poner presión fue señalar que el mismo Ejecutivo ha cifrado en 15.000 millones de euros el costo para la economía francesa de la crisis política que generaría la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, el equivalente de lo que piden en nuevos impuestos.

Por eso señaló que Lecornu debe decidir si "prefiere la estabilidad con nosotros (...) o una disolución que costará 15.000 millones".

El primer secretario del PS indicó que también hay margen con el objetivo de déficit, que en el proyecto de presupuestos es del 4,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2026 (después del 5,4 % esperado en 2024).

Los socialistas consideran que se podría llegar a un déficit del 5 % del PIB: "Queremos desendeudar pero sin ahogar la economía" y eso "con un esfuerzo aceptable que no afecte a las clases populares y a las clases medias".

El PS fue crucial la semana pasada para que no prosperaran dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu al no votarlas y va a seguir siéndolo para que pueda sobrevivir en los próximos meses.