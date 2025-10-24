Lula llega a Malasia para la cumbre del Sudeste Asiático y una posible reunión con Trump

"Bienvenido, Lula", publica en X el Ministerio de Exteriores de Malasia junto a una foto del dirigente brasileño a su llegada en la tarde de hoy al aeropuerto internacional de Kuala Lumpur.

Lula tiene previsto reunirse en la mañana del sábado con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, con quien presidirá una ceremonia de firma de varios acuerdos bilaterales antes de hacer declaraciones a los medios.

Durante esta gira, que le ha llevado previamente a Indonesia, el dirigente latinoamericano, que viaja junto a varios ministros, busca diversificar los flujos comerciales de su país y expandir las inversiones.

En la capital malasia, Lula también participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como actual presidente del grupo de economías emergentes BRICS.

En los márgenes de la cumbre, que se celebra del 26 al 28, Lula podría tener un encuentro con Trump, que aunque no está confirmado tampoco fue descartado por Brasilia, que destacó esta semana que "hay espacios" de agenda disponibles.

"Estoy plenamente interesado en ese encuentro. Y estoy plenamente dispuesto a defender los intereses de Brasil y mostrar que hubo un error en los aranceles a Brasil", dijo hoy Lula a medios de comunicación en Yakarta, antes de poner rumbo a Kuala Lumpur.

Brasil y EE.UU. viven una crisis diplomática inédita después de que el mandatario estadounidense impusiera aranceles del 50 % a buena parte de los productos brasileños en represalia por el juicio contra el expresidente ultra Jair Bolsonaro por golpismo.