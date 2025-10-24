Más de un millón de usuarios sin agua en la República Dominicana por efectos de Melissa

Santo Domingo, 24 oct (EFE).- Más de un millón de usuarios no tienen agua potable en la República Dominicana por los efectos de la tormenta Melissa en decenas de acueductos, informó este viernes el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que también reportó el desplazamiento de cientos de personas e inundaciones en diversos puntos del país.