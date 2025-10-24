Merz se reunirá con Erdogan el próximo jueves en Turquía

El portavoz gubernamental alemán Sebastian Hille anunció este viernes el viaje del canciller en una rueda de prensa ordinaria.

Hille destacó el papel en el escenario internacional de Turquía, país para el cual Alemania es el principal socio comercial, además de uno de los mayores inversores internacionales, según el Ministerio de Asuntos Exteriores germano.

El portavoz describió a Turquía como un "importante país en la OTAN" con el que Alemania tiene muchos temas importantes en común, ya sea en materia de inmigración y comercio, como en asuntos de carácter social, pues en el país centroeuropeo vive una notable minoría turca y ciudadanos alemanes con raíces en el país mediterráneo.

"Turquía es un país importante en el vecindario de la Unión Europea", abundó el portavoz alemán.

Agregó que Alemania aspira a que se den pasos en la relación del bloque comunitario con el país de Erdogan, en particular en materia comercial, migración y seguridad, aunque las negociaciones sobre una eventual entrada turca en la Unión estén "congeladas".

Las relaciones comerciales entre Alemania y Turquía ascendieron a 55.000 millones de euros en 2023, "año en que las importaciones turcas procedentes de Alemania aumentaron un 13,8 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 30.700 millones de euros", según datos del Ministerio de Exteriores alemán.