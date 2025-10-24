Ministra alemana de Economía afirma que su país ayudará a Ucrania a superar el invierno

A su llegada a Kiev, Rieche dijo que Alemania ayudará para que "Ucrania supere el invierno".

"Vengo también para aprender. Es impresionante la capacidad de resistencia de los ucranianos", dijo la titular de Economía a su llegada a Kiev en declaraciones a los medios de comunicación.

Por otro lado, la ministra, a la que en Ucrania acompaña una "delegación económica", puso de relieve la importancia de la cooperación entre Berlín y Kiev en materia de defensa.

"La política de seguridad siempre es también política económica. Además del importante apoyo prestado por el Gobierno federal alemán a la resistencia de Ucrania, queremos estrechar los lazos entre las empresas armamentísticas alemanas y ucranianas", abundó la ministra.

Según informó el Ministerio de Economía germano en un comunicado, la ministra viaja antes de que comience el cuarto invierno en que Ucrania ha de defenderse de la guerra de agresión del país del presidente ruso, Vladímir Putin, que también concentra sus ataques en la infraestructura energética ucraniana, que la población precisa para combatir el frío.

"Se trata de ataques deliberados de Putin contra la población civil. Se necesita ayuda urgente para reconstruir y garantizar el suministro energético", apuntó Reiche en un comunicado, en el que expresó el deseo de Alemania de mantener el apoyo a Ucrania para hacer frente a esta situación.

Alemania es el país europeo que más apoya a Ucrania en su defensa frente a Rusia.

Según los cálculos del Instituto de Kiel para la Economía Mundial, que registra los anuncios internacionales de apoyo a Ucrania, sólo en materia militar Alemania ha comprometido ya 17.700 millones de euros, un montante superado únicamente por el aporte de Estados Unidos (64.600 millones).