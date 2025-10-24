Muere a los 76 años la ex primera dama ghanesa Nana Konadu Agyeman-Rawlings

Según un breve comunicado difundido por el portavoz de la Presidencia ghanesa, Felix Kwakye Ofosu, Agyeman-Rawlings falleció la mañana de este jueves en la capital, Accra, "después de una breve enfermedad".

"El Gobierno expresa su más sentido pésame a la familia inmediata", señaló el comunicado.

Agyeman-Rawlings era la viuda del expresidente ghanés Jerry John Rawlings, el líder que más tiempo gobernó en la historia del país y que lideró dos golpes militares y ganó también dos elecciones presidenciales, tras la restauración en los años 90 de la democracia en este Estado de África occidental.

El exmandatario falleció en 2020, a la edad de 73 años.

Su mujer fue primera dama entre junio y septiembre de 1979 y entre 1981 y 2001, y fundó el Movimiento de Mujeres 31 de Diciembre (DWM, por sus siglas en inglés), un grupo bautizado con la fecha del segundo golpe de Estado de su marido y centrado en combatir la pobreza de las mujeres.

También fundó el Partido Nacional Democrático (NDP), por el que se presentó a la Presidencia en 2016, siendo la primera mujer en hacerlo.

Nacida en 1948, Agyeman-Rawlings provenía de una familia de clase media y creció en la ciudad de Cape Coast (sur), antes de conocer a su marido, del que se dice que era una de sus principales consejeras y con el que formaba una carismática pareja.

Su trabajo a favor de los derechos de las mujeres tuvo una gran influencia en las políticas del país y la entonces primera dama jugó un importante papel en la aprobación en 1989 de una ley para garantizar los derechos de herencia para mujeres y niñas.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame por la muerte de esta reconocida figura de la política y la historia reciente ghanesa, con usuarios destacando su fuerza, su legado y su lucha a favor de la igualdad de género.

"El Parlamento expresa su más sentido pésame a la familia inmediata y a la ciudadanía en general. Su vida de servicio y dedicación a nuestra nación seguirá siendo un faro para las generaciones venideras", señaló el Poder Legislativo ghanés en un comunicado, tras interrumpir abruptamente su sesión del jueves.

También la delegación de la Unión Europea en Ghana lamentó el fallecimiento de Agyeman-Rawlings, al destacar "su legado y su defensa de los derechos de las mujeres y los vulnerables".