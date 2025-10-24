Muere un hombre en la República Dominicana por lluvias provocadas por la tormenta Melissa

El hombre fue identificado como Manuel Matos, de acuerdo con la Defensa Civil del país caribeño.

Melissa, que se formó el martes y se ubicada actualmente a unos 405 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 355 kilómetros al sureste de Kingston (Jamaica), sigue provocando lluvias de intensidad variable prácticamente en toda República Dominicana.

Más de un millón de usuarios no tienen agua potable por los efectos de la tormenta Melissa en decenas de acueductos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que también reportó el desplazamiento de cientos de personas e inundaciones en diversos puntos del país.

En su informe de este viernes sobre la situación provocada por Melissa, el COE informó que 915 personas tuvieron que abandonar sus hogares por las lluvias, que han afectado a 183 viviendas.

Además, las precipitaciones mantienen incomunicadas 19 localidades en todo el país, cuyo Gobierno mantiene suspendida la jornada laboral en las doce provincias en alerta roja, y la docencia en todo el territorio nacional.