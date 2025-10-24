Nigeria cambia a su cúpula militar en medio de la violencia yihadista

Tinubu nombró al general Olufemi Oluyede como nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa en sustitución del general Christopher Musa.

El general W. Shaibu será el nuevo jefe del Ejército, mientras que el vicemariscal del Aire S.K. Aneke asumirá como jefe de la Fuerza Aérea y el contralmirante I. Abbas como jefe de la Marina, mientras que el jefe de Inteligencia de Defensa, general E.A.P. Undiendeye, permanecerá en su cargo.

Esta reorganización se produce en un contexto de desafíos constantes en materia de seguridad en Nigeria, entre ellos las insurgencias yihadistas en el noreste, el bandidaje armado en el noroeste y los disturbios separatistas en el sureste.

El mandatario expresó su “profunda gratitud” al general Musa y a los demás mandos salientes por su “servicio patriótico y liderazgo comprometido”, y exhortó a los nuevos jefes militares a “justificar la confianza depositada en ellos” reforzando el profesionalismo y la vigilancia de las Fuerzas Armadas de Nigeria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Los nombramientos entran en vigor de forma inmediata”, concluyó el comunicado oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos nombramientos se producen al día siguiente de que el Ejército nigeriano informara de que abatió a unos 50 combatientes del grupo yihadista Boko Haram en respuesta a una serie de ataques contra bases militares.

El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han asesinado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.