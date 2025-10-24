Organización Meteorológica Mundial examina ajustes presupuestarios ante crisis en la ONU

El Consejo Ejecutivo de la OMM, reunido este viernes, creará un grupo de trabajo que desde comienzos de 2026 examinará estos reajustes para afrontar "la realidad actual, las oportunidades que presenta la inteligencia artificial y los desafíos que enfrenta la agencia", señaló en rueda de prensa la portavoz Clare Nullis.

La fuente oficial aseguró que por ahora no hay recortes presupuestarios, ya que "la agencia no sufre una crisis de liquidez y está en una posición mucho mejor que otras organizaciones de la ONU", pero sí examina formas de evitar problemas de este tipo en el futuro.

El Consejo Ejecutivo, que se reúne un día después de que la OMM celebrara un congreso extraordinario de cuatro días para impulsar la mejora del sistema global de alertas tempranas frente a desastres, debe aprobar un presupuesto de 138,7 millones de francos suizos (174 millones de dólares, 149 millones de euros) para el periodo 2026-2027.

En lo que respecta a reducción de plantilla, Nullis señaló que los recortes ya se han decidido con anterioridad y afectan especialmente a posiciones directivas, en algunos casos mediante jubilación o fusión de varios puestos.

En concreto se ha previsto la eliminación de 68 empleos, aunque también se crearán otros 49, por lo que la reducción neta será de 19, 12 de ellos a nivel directivo (la plantilla total de la OMM asciende a unos 350 empleados).

El proceso, explicó Nullis, implica el traslado de algunos empleados desde Ginebra (Suiza) a oficinas en países donde el coste de vida es algo menor, citando recientes ejemplos de personal que ha sido transferido a Singapur o Costa Rica.