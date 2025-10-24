Palestina se cuela en la inauguración del festival de cine Seminci en España

La alfombra azul -frente al verde de ediciones anteriores- que precedió a la gala inaugural de Seminci se llenó de palabras de apoyo hacia la población palestina por parte de los invitados al festival y también de manifestantes concentrados a pocos metros del evento.

La cineasta española Isabel Coixet, que compite en la Sección Oficial con la película 'Tres adioses', afirmó en declaraciones a los periodistas que la de Palestina "es una causa que merece hacer ruido", y recordó que en años anteriores también hubo protestas por otras causas durante la inauguración, antes de valorar que sirven de algo: "Adelante".

Músicos como el rapero Erik Urano y buena parte de los invitados portaron chapas en la que se podía leer 'Free Palestine', incluido el ministro Urtasun en la solapa de su chaqueta.

Mientras, a pocos metros y tras un cordón de seguridad, una treintena de miembros de la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid corearon lemas contra Israel. A ellos se acercaron tanto el ministro de Cultura como el director de la Seminci, José Luis Cienfuegos.

La alfombra azul y la gala inaugural son el pistoletazo de salida de un festival consolidado durante siete décadas dedicado al cine de autor, que en esta edición cuenta con 225 títulos, entre ellos, casi 130 estrenos, y que toma el pulso al mejor cine español e internacional.