Pedro Sánchez reafirma ante la Coalición de Voluntarios su compromiso con Ucrania

Un comunicado de Presidencia del Gobierno recuerda que se trata de la reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada hoy en Londres en la que participaron de forma presencial y telemática una treintena de líderes de diferentes países y de la OTAN, la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

En el encuentro, los líderes analizaron las posibilidades de propiciar un alto el fuego y nuevas iniciativas para "empujar a Rusia a que cese su agresión", detalla en la nota.

Tras la reunión, el presidente del Gobierno español escribió en la red social X: "La Coalición de Voluntarios para Ucrania nos hemos reunido para reforzar nuestro compromiso común. España seguirá al lado de Ucrania con apoyo militar, formación y ayuda humanitaria hasta lograr una paz justa y duradera".

Según Presidencia del Gobierno, Sánchez defendió en su intervención que España mantendrá su "firme compromiso" con el apoyo a Ucrania en "todos los ámbitos" con, entre otras cuestiones, una ayuda de material que se canalizará a través del acuerdo bilateral de seguridad que -como anunció el jefe del Ejecutivo a principios de este año- asciende a los 1.000 millones de euros para 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compra conjunta por parte de los países europeos de la OTAN de material militar a Estados Unidos para enviarlo a Ucrania, y a la que se adhirió España tras anunciarlo Sánchez el jueves en Bruselas a su llegada al Consejo Europeo, fue otro de los puntos a tratar en el encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El propio Sánchez adelantó el martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la decisión de España de sumarse a la iniciativa PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania) y agregó que es un país comprometido con la Alianza Atlántica y también con la defensa de su país.

También, Sánchez habló en la reunión sobre el adiestramiento de militares ucranianos por parte de España, que ya sobrepasa los 8.000 efectivos, y dio a conocer la donación de 70 generadores de electricidad para ayudar a Ucrania a afrontar el invierno ante los continuos ataques de Rusia a la infraestructura energética ucraniana.

La Coalición de Voluntarios, creada el pasado marzo por el Reino Unido y Francia para coordinar la ayuda a Ucrania y planear su seguridad tras la guerra, acordó mantener la presión sobre Rusia para poner fin al conflicto.

El pasado martes, la Casa Blanca confirmó que se cancelaba un posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest al considerar que no había suficientes avances para un acuerdo hacia la paz.

Rusia descartó por su parte cualquier alto el fuego en Ucrania hasta que se solventen las "causas originales" del conflicto, en alusión a las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN y la defensa de los derechos de los rusohablantes.