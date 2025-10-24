Pekín celebra la reanudación de vuelos directos entre China e India

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que la citada reanudación "constituye el último avance en la implementación rigurosa del importante consenso" alcanzado entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, durante su última reunión, celebrada en la ciudad china de Tianjin el pasado septiembre.

Guo aseguró que su país está dispuesto a colaborar con la India para abordar los lazos comunes desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, promover el desarrollo continuo, sano y estable de las relaciones bilaterales y beneficiar mejor a ambos países y sus pueblos".

"Haremos las debidas contribuciones para mantener la paz y la prosperidad en Asia y en el mundo entero", agregó el vocero.

Según medios indios, el primer vuelo entre ambas potencias asiáticas tras cinco años de interrupción podría producirse este domingo, entre la ciudad india de Calcuta y la china de Cantón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los vuelos directos entre ambos países se encuentran suspendidos desde los enfrentamientos fronterizos en el valle de Galwan en 2020, en los que murieron al menos 20 soldados indios y cuatro chinos, un choque que sumió sus relaciones en su peor crisis en décadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hace unos dos meses, los dos países anunciaron la reapertura del comercio fronterizo a través de tres pasos en el Himalaya y se comprometieran a reactivar "lo antes posible" la conectividad aérea durante la visita del canciller chino, Wang Yi, a la capital india.

El acercamiento entre las dos potencias asiáticas se ha acelerado en los últimos meses con gestos como la reanudación de visados turísticos por parte de la India en julio, en un momento en que tanto Nueva Delhi como Pekín mantienen una dura disputa comercial con Estados Unidos.