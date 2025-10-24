Penas de hasta 12 años de cárcel para los responsables de un sabotaje ruso en Londres

El incendio ocurrió en las naves industriales de Leyton, en el este de la capital británica, el 20 de marzo de 2024, y causó daños materiales por valor de 1,3 millones de libras (1,49 millones de euros), dijo la jueza Cheema-Grubb del tribunal de Old Bailey en la lectura de la sentencia.

El tribunal probó que Dylan Earl, de 21 años, considerado el cabecilla del ataque y condenado a 12 años de cárcel por delitos de incendio grave y contra la Ley de Seguridad Nacional, fue reclutado por el Grupo Wagner, un grupo mercenario que actúa en nombre de Rusia y que está considerado organización terrorista en el Reino Unido.

Además, antes de su detención, se encontraba planeando el secuestro de un acaudalado disidente ruso del que no se proporcionó el nombre ni su lugar de residencia.

También se promulgaron penas de 12 años de cárcel para Jake Reeves, de 24 años de edad, por ayudar a organizar el ataque; y de 10 años para Nii Mensah, de 23 años, por transmitir en vivo el sabotaje.

A Jakeem Rose y a Ashton Evans, de 23 y 20 años respectivamente, se les condenó a 9 años de prisión por prender fuego a los edificios y por no informar a la policía lo que sabía sobre el secuestro del disidente ruso.

Por último, Ugnius Asmena, de 21 años, permanecerá encarcelado ocho años por organizar la huida en un coche desde el lugar de los hechos.

Earl fue reclutado por un agente de Wagner a través de la plataforma de mensajería Telegram, convocó a los otros cinco hombres para colaborar en el ataque y recibiría 9.000 libras como pago (10.290 euros) por ésta y "otras misiones", según el relato de los hechos que se hizo en el tribunal.

El almacén era de propiedad ucraniana, y se había utilizado para enviar mercancías al país, incluidas terminales de satélite Starlink. Se necesitaron ocho equipos compuestos por 60 bomberos para controlar las llamas.

Earl y Reeves son los primeros condenados en el Reino Unido en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.