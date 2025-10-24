Petroquímica Braskem anuncia inversión millonaria para ampliar operación en Río de Janeiro

La empresa, cuyo control es compartido por el grupo Novonor (antiguo Odebrecht) y la petrolera Petrobras, informó -en un comunicado enviado al mercado- que prevé un aumento de 220.000 toneladas de etileno por año, lo que se traduciría a volúmenes equivalentes al del polietileno.

Sin embargo, Braskem aclara que la implementación del proyecto, previsto para concluir a fines de 2028, está condicionada a la obtención de financiamiento.

Este anuncio forma parte del plan de transformación develado por la compañía a principios de año y busca aumentar su competitividad mediante el uso de gas en su matriz de materias primas para la producción de polietileno.

Con plantas en Brasil, Estados Unidos, Alemania y México, Braskem es la sexta mayor petroquímica del mundo y lidera la producción mundial de biopolímeros y la de resinas termoplásticas en América.

