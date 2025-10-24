Porsche reduce el beneficio operativo un 99 % hasta septiembre

Porsche informó este viernes de que ha tenido unos costes extraordinarios de 2.700 millones de euros porque quiere mantener los modelos con motor de combustión y abandona algunos proyectos de producción de vehículos eléctricos.

Los aranceles de EE.UU. y la caída de las ventas en China también lastraron las cuentas de la firma basada en Stuttgart.

Las entregas del fabricante de deportivos, que pertenece al grupo Volkswagen, cayeron en el mismo periodo hasta 212.509 unidades (-6 %).

Por ello, la facturación bajó entre enero y septiembre hasta 26.860 millones de euros, también un 6 % inferior a los mismos meses del año pasado.

El margen operativo se redujo hasta el 0,2 % (14,1 % entre enero y septiembre de 2024).

"Aceptamos estas cifras financieras temporalmente más débiles para fortalecer la resistencia y rentabilidad de Porsche a largo plazo", dijo el director de Finanzas y Tecnología de la Información, Jochen Breckner.

Porsche también tuvo costes elevados del negocio de baterías para eléctricos.

Para el conjunto de este año, Porsche prevé una facturación entre 37.000 y 38.000 millones de euros, con un margen operativo del 2 %.

Las acciones de Porsche subieron un 3,6 %, hasta 47,16 euros, al cierre de la negociación de la Bolsa de Fráncfort tras publicar estos resultados y previsiones.