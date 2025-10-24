Procter & Gamble gana 4.750 millones de dólares en su primer trimestre, un 20 % más

La empresa con sede en Cincinnati (EE.UU.), cuyo ejercicio no sigue el calendario natural, reportó una facturación neta de 22.386 millones (3 % más).
"Nuestro crecimiento orgánico de ventas, ganancias y resultados de caja del primer trimestre reflejan la sólida ejecución de nuestra estrategia integrada", afirmó Jon Moeller, el director ejecutivo de la empresa.
En ese sentido, Moeller anotó que esto resultados les mantiene "en el buen camino", pese al "entorno geopolítico y de consumo complejo".
Los mayores ingresos en los últimos tres meses procedieron de la división de productos para el hogar (7,793 millones), que incluye detergentes y ambientadores; así como mujeres y familia (5.171 millones), que incluye pañales, compresas o papel higiénico.
Los resultados tenían una buena acogida y las acciones de la empresa subían un 3,36 % en la operaciones previas a la apertura de Wall Street.