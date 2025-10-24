Procter & Gamble gana 4.750 millones de dólares en su primer trimestre, un 20 % más

Nueva York, 24 oct (EFE).- La multinacional de productos del hogar y de cuidado personal Procter & Gamble (P&G) ganó 4.750 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio 2026, un 20 % más interanual, según informó este viernes.