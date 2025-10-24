Putin y Aliyev se comprometen a cooperar tras más de medio año de conflicto diplomático

Moscú, 24 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, reafirmaron este viernes en conversación telefónica su compromiso de seguir desarrollando sus lazos económicos tras más de medio año de agrio conflicto diplomático.