Ruanda agradece a Francia por confirmar condena a médico implicado en el genocidio de 1994

Nairobi, 24 oct (EFE).- El Gobierno de Ruanda agradeció este viernes a la justicia francesa por confirmar la condena a 24 años de prisión del médico ruandés Sosthène Munyemana por su implicación en el genocidio contra la etnia tutsi de 1994, que causó varios cientos de miles de muertos.