Rusia permitirá la pesca de esturión en el mar Azov tras 25 años de veda

"Podemos hablar ya de la reanudación de la pesca comercial de esta especie en el mar de Azov", aseveró en el VIII Foro Internacional SEAFOOD celebrado en San Petersburgo, según la agencia TASS.

Según el director de Rosribolovstvo, en un principio está prevista la captura de 150 toneladas de este preciado pez, de que se extraen las huevas de caviar negro, altamente cotizado en el mercado internacional.

"Sí, se trata de un pequeño volumen. Pero en general la situación con las reservas (de este pez) ha mejorado considerablemente", sostuvo.

La prohibición de la pesca de esturión en el mar de Azov entró en vigor en 2000 debido a la reducción crítica de esa especie.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2024 el subdirector de Rosribolovstvo, Vasili Sokolov, adelantó que la población de esturiones en el Azov se restablecía de modo activo y no descartó levantar la veda.