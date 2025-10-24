Sotheby's subastará un broche que Napoleón perdió en la batalla de Waterloo

La casa de subastas británica estima que la joya tiene un valor de entre 120.000 y 200.000 francos suizos (129.000-216.000 euros).

Sotheby's relató que la joya se encontraba en uno de los carruajes que quedaron atascados en un camino embarrado a pocos kilómetros del campo de batalla, durante la huida de Napoleón.

En ese vehículo, el histórico personaje intentaba salvar otras valiosas pertenencias tales como medallas, armas, cubertería, un sombrero y una caja de joyas que contenía docenas de diamantes.

El broche circular, de 45 milímetros de diámetro, tiene en su centro un gran diamante ovalado de 13,04 quilates y está rodeado por casi cien diamantes de diferentes formas y tamaños dispuestos en dos filas concéntricas.

"Esta pieza única fue creada para Napoleón alrededor de 1810, probablemente para adornar su bicornio en ocasiones especiales", explicó el comunicado de Sotheby's, que precisó que la subasta se llevará a cabo en el hotel Mandarin Oriental de la ciudad suiza.

La joya fue ofrecida al rey prusiano Federico Guillermo III como trofeo de guerra el 21 de junio de 1815, solo tres días después de la batalla de Waterloo, y durante dos siglos permaneció en su casa nobiliaria, los Hohenzollern, aunque recientemente cambió de manos a otra colección privada.

La subasta de noviembre incluirá también otras piezas como un adorno de cabello y broche con perlas naturales y diamantes valorado en hasta medio millón de francos (540.000 euros), o un anillo de diamante rosa claro y diamantes que perteneció a la colección de la princesa otomana Neslishah Sultan.