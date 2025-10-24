Starmer confía que los aliados puedan "hacer más" para reforzar las capacidades de Ucrania

Al recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia oficial de Downing Street, Starmer agregó que hay por delante un trabajo "vital" sobre las garantías de seguridad para Ucrania, actualmente en evaluación y cuyo objetivo es crear un sistema de apoyo militar que pueda disuadir futuras agresiones rusas.

"Así que tenemos asuntos muy importantes que tratar hoy con la Coalición de Voluntarios, pero es muy grato poder darle la bienvenida de nuevo", subrayó el líder laborista, quien le reiteró el apoyo para afrontar el desafío que supone la agresión rusa.

Asimismo, Starmer lamentó los ataques cada vez más intensos contra civiles y niños por parte del presidente ruso, Vladímir Putin.

"Lamentablemente, debo ofrecerle mis condolencias nuevamente, como lo hice la última vez que nos reunimos y la vez anterior, por esas terribles pérdidas", dijo.

Antes de su reunión con Starmer, Zelenski fue recibido en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, por el rey Carlos III.

Zelenski participa hoy en la reunión de la Coalición de Voluntarios, cuyo objetivo será estudiar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El jefe del Gobierno británico preside la cita presencial y telemática en el Ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.