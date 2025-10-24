Subastan en París un Modigliani por 27 millones de euros y un Magritte por 10,7 millones

París, 24 oct (EFE).- El "Buste d'Elvira" (Busto de Elvira), del italiano Amedeo Modigliani (1884-1920), y el primer cuadro de la serie "La Magie Noire" (La magia negra), del belga René Magritte (1898-1967), han sido subastados en París por 27 y 10,7 millones de euros, respectivamente, informó este viernes la casa de subastas Sotheby's.