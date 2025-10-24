Trump corta negociación comercial con Canadá por uso "fraudulento" de palabras de Reagan

En una publicación en su red social Truth Social la noche del jueves, Trump aseguró: "LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE. UU.".

En esta línea, añadió que "debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS".

Canadá es uno de los principales socios comerciales de EE.UU., pero las relaciones entre ambos países se han enfriado desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá.

El anuncio utiliza un audio de 1987 del expresidente Ronald Reagan, quien señala a los aranceles como un elemento dañino para la economía, pero el actual inquilino de la Casa Blanca considera que está tergiversado.