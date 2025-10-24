Turquía detiene por supuesto espionaje al director de un canal de televisión opositor

Merdan Yanardag fue detenido esta mañana tras un registro policial en la sede del canal en Estambul.

Un comunicado de la Fiscalía General de Estambul confirmó que el periodista fue puesto bajo custodia en el marco de una investigación por “espionaje”.

Según la misma nota, el destituido alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, encarcelado desde marzo pasado por supuesta corrupción, será interrogado en el mismo caso.

La cadena TELE1 denunció que equipos policiales antiterroristas registraron la oficina y también la vivienda de Yanardag.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La declaración detallada del fiscal indica que el nombre del periodista habría aparecido en el testimonio de un hombre detenido en julio pasado acusado de espionaje y de haber transmitido información a Israel y a los grupos terroristas FETÖ (islamista) y PKK (kurdo).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fiscalía alega que los implicados en actividades de espionaje trabajaban para la campaña electoral de Imamoglu y que transmitieron a agencias de inteligencia extranjeras información de votantes recabada durante este proceso.

También afirman que Yanardag se habría encargado de actividades mediáticas dentro de este mismo marco.

De acuerdo con la fiscalía, se filtraron a dos países extranjeros datos personales y de ubicación pertenecientes a unos 4,7 millones de usuarios de la aplicación móvil “Istanbul Senin” (Estambul te pertenece), controlada por el Ayuntamiento de Estambul.

Además, los datos de otros 3,7 millones de usuarios estaban a la venta en la red ilegal, conocida como 'dark web'.

En ese mismo contexto, agregó la fiscalía, se llevaron a cabo otros operativos de detención, registro y confiscación contra 15 sospechosos, incluidos directivos de empresas subsidiarias del Ayuntamiento de Estambul.