Un militar muerto y ocho heridos deja el accidente de un vehículo de las FFAA en Ecuador

La institución militar señaló que el personal, que hace parte de la Brigada de Artillería número 27 Portete, regresaba de una operación en el sector San Pedro de Yumate, del municipio de Cuenca, capital de Azuay, cuando sufrió un accidente.

El siniestro cobró la vida del soldado Diego Pilliza Montero y dejó a siete militares profesionales y a un soldado de reserva heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a diferentes centros de salud, donde reciben atención médica.

El Ejército no precisó detalles del accidente, pero compartió una fotografía en la que se observa al vehículo táctico volcado.

"Al momento se realizan las investigaciones que permitirán esclarecer las razones de este accidente y se prestarán las facilidades a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley", señaló un comunicado del estamento militar.

La institución añadió que expresaba su profundo pesar por la pérdida del uniformado y aseguró que se encontraba brindando "todo el apoyo necesario" a los heridos y a los familiares del soldado fallecido.

"La profesión militar es una actividad de permanente riesgo, los soldados continuarán cumpliendo con profesionalismo y responsabilidad la misión de defensa y seguridad a la población ecuatoriana", añadió el mensaje.

Las operaciones militares contra la minería ilegal se han intensificado en los últimos meses en Ecuador, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonia, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Recientemente, el Gobierno anunció que había tomado "posesión total" de la zona de Buenos Aires, en el norte de Ecuador, uno de los enclaves más críticos en los que se realizan actividades de minería ilegal y que las Fuerzas Armadas han intentado controlar en múltiples ocasiones.

Tras esa operación, el presidente Daniel Noboa aseguró que iban a continuar con ese trabajo "en otras partes clave del país", y que no iban a parar "ante presiones o amenazas".