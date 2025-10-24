Un presunto islamista, sospechoso de haber disparado a 22 vehículos en sur de Alemania

El joven de 21 años ya se hallaba en prisión preventiva desde los hechos, que se produjeron entre el 9 y el 11 de septiembre cerca de la localidad de Dillingen an der Donau (sur), pero ahora se ha expedido una nueva orden de detención que incluye la sospecha de asesinato en grado de tentativa en 22 casos.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el sospechoso, de nacionalidad turca, se apostó cerca de una carretera nacional B 16 con un rifle de aire comprimido, del tipo que se puede adquirir libremente sin permiso de armas, y disparó contra los vehículos en marcha de forma aleatoria.

"El objetivo era ocasionar accidentes de coche graves y matar a los pasajeros o herirlos de gravedad", afirmó el comunicado, que señaló que no obstante, pese a las intenciones del atacante, solo se produjeron daños materiales y nadie resultó herido.

Desde la detención y durante el curso de las investigaciones, han surgido indicios de una motivación extremista, por lo que la investigación fue asumida por la Fiscalía General de Múnich y por la Central Bávara para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo.

"Los resultados de la investigación realizada hasta ahora apuntan a que el acusado, como simpatizante del grupo terrorista autodenominado 'Estado Islámico' (EI), quería matar a 'infieles' a través de la serie de atentados", afirmó la Fiscalía, sin proporcionar más detalles sobre el caso.