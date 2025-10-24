Vendido por 32 millones de euros un cuadro de Picasso de Dora Maar al final de su relación

París, 24 oct (EFE).- Un retrato de la fotógrafa y pareja de Pablo Picasso durante una década, Dora Maar, pintada por el pintor español en 1943, fue vendido por 32 millones de euros en una subasta celebrada este viernes en París.