Venezuela rechaza sanciones de EE.UU. contra Petro y dice que buscan "criminalizarlo"

Estados Unidos también sancionó a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, medidas que Venezuela consideró como "ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial que violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Por tanto, exigió en un comunicado el "cese inmediato de estas prácticas coercitivas" y convocó a los Gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe a "defender la soberanía y la dignidad" de la región frente a "toda forma de injerencia".

Los sancionados fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), por lo cual todos los activos y propiedades que pudieran tener en Estados Unidos quedan bloqueados y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Bessent agregó que Petro "ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al mandatario colombiano de ser un "líder del narcotráfico" y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

Trump dijo el miércoles, desde la Casa Blanca, que Petro es "un matón y un mal tipo" y lo acusó de fabricar "muchas drogas".

Según el Departamento del Tesoro, "Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína".

"La cocaína colombiana suele ser adquirida por carteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur", añadió.

Washington considera que Petro "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de 'paz total', entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína".

Petro ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por un enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber "calumniado e insultado a Colombia".

Venezuela aseguró este viernes que Petro es el "único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas".