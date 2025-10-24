Zelenski pide a los aliados apoyar un "desenlace justo" de la guerra que no premie a Rusia

Londres, 24 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a sus aliados de la Coalición de Voluntarios, reunidos en Londres, que apoyen un desenlace de la guerra "justo" para su país que "no recompense" a Rusia ni incentive una futura agresión.