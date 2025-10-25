Al menos ocho personas asesinadas en un ataque armado en una provincia costera de Ecuador

Quito, 25 oct (EFE).- Al menos ocho personas fueron asesinadas en un ataque armado en la provincia costera de Manabí este sábado, un hecho que se suma a otro similar ocurrido anoche en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, donde murieron cinco personas.