Albanese urge a apoyar la autodeterminación palestina ante un territorio “apocalíptico”

“Dos años después del inicio del genocidio, y pese al alto el fuego, la situación en los territorios palestinos ocupados sigue siendo apocalíptica”, advirtió al auditorio repleto del Centro de Convenciones de Sandton, con capacidad para diez mil personas, en Johannesburgo.

“El derecho internacional debe actuar: apoyar la autodeterminación palestina no es un acto de caridad, sino una obligación vinculante”, añadió.

Describió la Franja de Gaza como “un páramo de escombros, desechos y restos humanos, donde los sobrevivientes se aferran a la vida en medio de la enfermedad, la privación y la violencia más brutal que este siglo haya visto”.

Según Albanese, la ofensiva israelí dejó más de 240.000 muertos o heridos, con barrios enteros arrasados y familias que “regresan a las ruinas solo para descubrir los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros”.

Denunció que la población vive sin acceso a agua limpia, alimentos, medicinas ni electricidad y que, pese al alto el fuego, “el sufrimiento es sistemático y deliberado”, al recordar que más de 100 palestinos han sido asesinados desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor el alto al fuego.

“Durante dos años, Israel ha librado una guerra contra una población civil que no tiene ejército, ni tanques, ni fuerzas que la protejan. Y mientras en Gaza se excusan diciendo querer erradicar a Hamás, eso no explica la escalada de violencia y la limpieza étnica acelerada en Cisjordania y Jerusalén Este”, afirmó la relatora de la ONU

Para Albanese: “esto es un caso de genocidio de manual” y palabras como “conflicto” o “enfrentamientos” ocultan la realidad.

Pidió imponer un embargo de armas y suspender el comercio con Israel, así como investigar y procesar a quienes hayan combatido en el ejército israelí.

Albanese instó además a la acción individual, pidiendo al público “tomar decisiones éticas como consumidores, docentes, estudiantes y servidores públicos”.

La relatora exhortó a “boicotear productos israelíes y aquellos vinculados a los crímenes israelíes” y a “movilizar sindicatos, coordinar con movimientos de solidaridad global y exigir desinversiones de universidades e instituciones comprometidas con la ocupación, el apartheid y el genocidio”.

“Frente a la devastación de Gaza, estamos llamados a elegir la justicia por encima del silencio, la acción por encima de la apatía”, concluyó.

Por último, adelantó que en unos días presentará su último informe, en Ciudad del Cabo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado: “El genocidio en Gaza: un crimen colectivo”.