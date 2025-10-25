Andrés Lima presenta '1936' en Bruselas: “Cuando veo el capítulo de Guernica, veo Gaza”

"Cuando ahora veo el capítulo de Guernica, veo Gaza, vuelvo a Bagdad. El diálogo entre contemporaneidad y memoria es continuo. En el fondo estamos condenados a repetirla (la historia) por no remediarla", dijo Lima en una entrevista con EFE, un día antes de la representación de '1936' en el teatro flamenco en Bruselas de la mano del Festival Europalia.

La obra, de más de cuatro horas de duración, relata en tres actos los hechos sucedidos durante la Guerra Civil española (1936 - 1939), que marcó el inicio de casi cuatro décadas de una violenta dictadura cuyas ideas, sugirió el director, no han quedado del todo atrás.

“Necesitaba hacer una revisión de cómo nació el fascismo en España para saber por qué otra vez a gran parte de la juventud o de la clase trabajadora le resultan atractivas las ideas ultras como las de Vox”, manifestó Lima, quien mostró preocupación por el “renacimiento de las ideas fascistas en el mundo, y sobre todo en Europa”.

Asimismo, el director de ‘1936’ argumentó que el desconocimiento y la manipulación de hechos históricos pueden llevar a la historia a repetirse, algo que ya lleva sucediendo “demasiado tiempo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Yo creo que la historia lleva repitiéndose demasiado tiempo (...) Y, en ese sentido, no me atrevería a decirte hasta qué punto, pero el mundo moderno, regido por el dinero y por el interés - es decir, con el sistema global más fuerte en este momento que es el capitalismo - está claro que se sirve de la fuerza o de la violencia para imponer sus leyes”, advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, Lima fue claro en que ya sea la Guerra Civil española, la invasión de Irak, o los bombardeos en Gaza, “detrás de todo gran golpe de Estado (...) hay una idea económica muy clara por parte de un grupo político o de un grupo concreto de poder (...) y no es una excepción en España”.

En la obra, explicó el director como ejemplo, se presentan imágenes de Guernica, bombardeada por aviones de la Legión Cóndor alemana en 1937, mezcladas con imágenes de Gaza bombardeada por Israel en la actualidad.

La obra, que se apoya en tres años de preparación e investigación junto a diferentes historiadores, es “teatro sobre una base histórica", aunque, "evidentemente, una obra de arte tiene un punto de vista personal”, reconoció Lima.

Sin embargo, añadió, “no he cambiado lo que decía (el dictador Francisco) Franco, son todo citas reales. Ni lo que decía (el general Emilio) Mola. Siempre he pensado que ellos mismos se retratan”.

Para el director, el teatro, “sí aporta algo, es emoción”, lo cual consideró algo “importante para que el público se hiciera una idea” de lo que es vivir la Guerra Civil.

Además, Lima decidió incluir un coro musical que interpreta “una banda sonora contemporánea de la guerra” como el himno ‘Cara al Sol’ para hablar del falangismo, ‘La Internacional’ para hablar sobre las Brigadas Internacionales, o ‘A las barricadas’ para hablar de la CNT.

“Ilustra tanto un himno como una introducción teórica”, apuntó.