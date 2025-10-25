Arranca la cumbre de líderes del Sudeste Asiático y países aliados a la espera de Trump

Kuala Lumpur, 25 oct (EFE).- La cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados arrancó este domingo en Kuala Lumpur, a donde se espera que en unas horas llegue el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se perfila como la jornada de mayor intensidad del encuentro.